de Blob 2: Umsetzung für Switch erscheint Ende August - 4Players.de

THQ Nordic wird de Blob 2 ebenfalls auf Nintendo Switch veröffentlichen, und zwar am 28. August 2018 sowohl digital als auch im Einzelhandel für 29,99 Euro. Die überarbeitete Version (Remaster) ist bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Unseren Test der Umsetzung für PS4 und Xbox One findet ihr hier "In de Blob 2 ist Comrade Black mit seinen Inkies zurückgekehrt, um die Welt erneut aller Farben zu berauben. Da er Hilfe von Papa Blanc und dessen Blancs genannten Gefolgsleuten bekommt, haben Blob und seine Freunde eine Menge Arbeit vor sich, bevor die Bürger von Prisma City wieder Farben erleben dürfen."Letztes aktuelles Video: Trailer für PS4 und Xbox One