Soundtrack-Tipp: Turrican 2 - The Orchestral Album: Premiere des ersten Titels heute Abend auf Classic FM, Konzertpremiere mit Chris Hülsbeck am 12. November - 4Players.de

Wer die Möglichkeit hat, den britischen Sender Classic FM per Radio oder Livestream zu empfangen, kann heute Abend den ersten Titel der neu arrangierten Musik zu Turrican 2 hören: Das Stück Freedom wird ab 18:00 Uhr deutscher Zeit gesendet, wie auf Spielekonzerte , der Webseite des für die Produktion verantwortlichen Merregnon Studios, zu lesen ist."Ich freue mich riesig, dass Classic FM diese Art von Premiere meines neuen Albums übernehmen wird“, so Chris Hülsbeck, Komponist der Originalmusik. "Nie hätte ich gedacht, dass meine Musik eines Tages zusammen mit Mozart, Beethoven und John Williams gesendet würde - aber nun passiert genau das!"Für Turrican 2 - The Orchestral Album wurden Titel wie Freedom, The Final Fight, The Great Bath, Concerto for Laser and Enemies und The Desert Rocks neu arrangiert. Jonne Valtonen und Roger Wanamo, die schon für viele Arrangements der Symphonic -Reihe und beider Final-Symphony -Konzerte verantwortlich zeichnen, haben die bekannten Stücke überarbeitet. Valtonen arrangierte mit Symphonic Shades außerdem schon vor acht Jahren Hülsbeck-Musik für ein Orchester.Am Samstag werden einige der neuen Arrangierungen von den Bochumer Symphonikern erstmals live aufgeführt und Hülsbeck wird beiden Konzerten beiwohnen. Auf der offiziellen Webseite gibt es Karten für die Veranstaltungen um 14:00 Uhr sowie um 20:00 Uhr . Hülsbeck wird jeweils eine Stunde vor Beginn der Aufführungen eine Einführung in das Konzert präsentieren.