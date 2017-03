Soundtrack-Tipp: Musik aus Final Fantasy und Turrican 2 in Leipzig und Dresden - 4Players.de

Symphonic Selections - der Spielplan:

Jonne Valtonen: In a Roundabout Way (Fanfare: Final Symphony 2)

Martin Schjoler / Arr. Jonne Valtonen: Clash of Clans – Medley

Nobuo Uematsu / Arr. Jonne Valtonen: Blue Dragon – Waterside

Nobuo Uematsu / Arr. Roger Wanamo: Final Fantasy 1-6 – Piano Concerto

Chris Hülsbeck / Arr. Jonne Valtonen: Turrican 2 – Concerto for Laser and Enemies

Ari Pulkkinen / Arr. Jonne Valtonen: Angry Birds – Medley

Hiroki Kikuta / Arr. Jonne Valtonen: Secret of Mana

Nobuo Uematsu / Arr. Jonne Valtonen: Final Symphony - Final Fantasy 7 Symphony, 3rd Movement

Chris Hülsbeck / Arr. Arr. Jonne Valtonen: The Great Giana Systers - Suite

Unter dem Namen Symphonic Selections führt das Landesjugendorchester Sachsen im kommenden Monat Klassiker der Videospielmusik in Leipzig und Dresden auf. Thomas Böcker, der u.a. für Spielemusikkonzerte in Leipzig, Köln sowie Final Symphony verantwortlich zeichnet, initiierte die Zusammenstellung mit Stücken von u.a. Nobuo Uematsu (Final Fantasy, Blue Dragon) sowie Chris Hülsbeck (The Great Giana Sisters, Turrican 2).Arrangiert wurden die Titel von Jonne Valtonen und Roger Wanamo, die Leitung der Konzerte wird einmal mehr Eckehard Stier übernehmen, der für eine Studioaufnahme von Final Symphony u.a. das London Symphony Orchestra dirigierte.Im Landesjugendorchester Sachsen spielen Musiker im Alter von 13 bis 21 Jahre, um in einem professionellen Umfeld die Arbeit und das Zusammenspiel in einem Orchester kennenzulernen. Begleitet werden die jungen Künstler vom Solo-Pianist Mischa Cheung.Während das Konzert in Leipzig am 22. April im Kunstkraftwerk stattfindet, erklingt Symphonic Selections in Dresden am 23. April im HfM-Konzertsaal am Wettiner Platz. Karten für beide Vorstellungen sind bei Reservix erhältlich.