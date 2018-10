Soundtrack-Tipp: Komponist Ben Daglish (The Last Ninja) im Alter von 52 Jahren gestorben - 4Players.de

Ben Daglish, der maßgeblich am Soundtrack des C64-Klassikers The Last Ninja beteiligt war, ist Anfang der Woche im Alter von 52 Jahren verstorben. Das hat u.a. Variety mit Bezug auf einen Facebook-Eintrag auf der Seite von Chris Abbott berichtet. Abbott stellte dort einen Text von Daglishs Frau online, in dem es heißt, der Komponist ist am Monat, dem 1. Oktober plötzlich gestorben. Laut Variety hatte es Berichte gegeben, denenzufolge er an Lungenkrebs erkrankt war.Bekannt war Daglish nicht nur für seine Arbeit an The Last Ninja. Er hatte außerdem die Musik zu Auf Wiedersehen Monty, Pac-Mania sowie dem offiziellen Spiel zur Band Motörhead geschrieben. Zuletzt hatten Daglish und Abbott u.a. ein gemeinsames Bühnenprogramm im englischen Brighton auf die Beine gestellt, bei dem sie bekannte C64-Melodien zum Besten gaben.