THE NEW DUKE CONTROLLER is available at the END OF MARCH for $69.99 And what a wonderful moment! Thanks @XboxP3 Thanks @Hyperkin!!! pic.twitter.com/KB9C6BYxCe — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 12. Januar 2018

Thank you for being such a force behind making this happen. Cool to see this coming out. — Phil Spencer (@XboxP3) 12. Januar 2018

Thank YOU for being a force for good on Xbox. Game On! — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 12. Januar 2018

Der für seine Größe geliebte/gehasste/belächelte Controller der ersten Xbox wird Ende März 2018 ein Revival feiern. Die Rückkehr des "The Duke" genannten Controllers hatte Seamus Blackley (Vater der Xbox) via Twitter mithilfe von Likes und Retweets aus Nostalgiegründen in die Wege geleitet - und auch Microsoft unterstützte das Vorhaben offiziell. Produziert wird der Controller vom Zubehör-Hersteller Hyperkin. Phil Spencer (aktueller Xbox-Chef) beglückwünschte Blackley zu dem realisierten Projekt. CNET konnte den fast fertigen Controller auf der CES 2018 anschauen. "The Duke" soll in Sachen Größe, Form und Material dem Vorbild entsprechen. Allerdings gibt es vier Veränderungen bzw. Neuerungen. So fehlen die Slots für Speicherkarten. Neu sind zwei kleine Schultertaster oberhalb der Trigger, damit auch aktuelle Spiele auf Xbox 360, Xbox One und PC (XInput) gespielt werden können. In der Mitte des Controllers befindet sich ein kleiner OLED-Bildschirm (wo sonst das Xbox-Logo war), der bei Betätigung die Startanimation der Konsole anzeigt, allerdings als Video und nicht "prozedural generiert" wie damals. Angeschlossen wird der Controller via USB.The Duke soll Ende März für 70 Dollar erscheinen. Zur Verfügbarkeit in Europa gibt es noch keine näheren Angaben.