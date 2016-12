Devil's Third: Online-Multiplayer-Server abgeschaltet - 4Players.de

Tomonobu Itagaki und seinen Valhalla Game Studios enttäuschte allerdings im Test

Nintendo hat den Online-Mehrspieler-Modus von Devil's Third für Wii U - wie im Juni angekündigt - eingestellt. Der Einzelspieler-Modus ist weiterhin verfügbar. "Wir möchten uns herzlich bei allen Spielern bedanken, denen der Online-Mehrspieler-Modus von Devil's Third Freude bereitet hat, und bitten um Verständnis für diese Entscheidung", heißt es von Nintendo Nach dem Aus von THQ landete Devil's Third bei Nintendo und wurde zu einem exklusiven Titel für die Wii U. Das Werk vonLetztes aktuelles Video: Das Video-Fazit