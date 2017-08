Secret of Mana: Remake mit 3D-Grafik für PC, PlayStation 4 und PS Vita angekündigt; Preis steht fest - 4Players.de

Aktualisierung vom 25. August 2017, 15:48 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 25. August 2017, 09:47 Uhr:

Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC)

Square Enix Deutschland hat bestätigt, dass die modernisierte Version des Action-Rollenspiel-Klassikers (neben PC und PS4) auch hierzulande für PS Vita erscheinen wird. Im deutschen PlayStation.Store kostet das Secret of Mana Remake 39,99 Euro. Außerdem wurden die neuen "Talk-Events" (Dialog-Szenen) näher vorgestellt. Laut Publisher werden verschiedene "wichtige" Szenen aus der Originalgeschichte im Spiel neu visualisiert. Weitere Details zu den Verbesserungen am Kampfsysten wurden jedoch nicht ausgeführt.Secret of Mana wird in digitaler Form ab dem 15. Februar 2018 für die PlayStation 4, die PlayStation Vita und den PC erhältlich sein. Wer im PlayStation Store vorbestellt, wird zusätzliche Charakterkostüme (Mogry-Kostüm für Randi, Prim und Popoi, Tigerbikini für Prim und Tigerkostüm für Randi und Popoi) sowie eine Auswahl an Charakter-Avataren erhalten. Wer das Spiel vorzeitig erwirbt und die Day 1 Edition kauft, die bis eine Woche nach Veröffentlichung auf Steam erhältlich sein wird, erhält die drei Charakterkostüme sowie einen herunterladbaren Bildschirmhintergrund.Square Enix hat ein Remake von Secret of Mana für PC (Steam), PlayStation 4 und PS Vita (nur in Japan) angekündigt. Die überarbeitete Version des Rollenspiel-Klassikers vom Super Nintendo (1993) wird am 15. Februar 2018 in digitaler Form erscheinen. In Japan wird die Neuauflage 4.800 Yen kosten - etwa 37 Euro.Das Remake wird 3D-Grafik, Sprachausgabe, "Talk-Events" und einen neu arrangierten Soundtrack umfassen. Die Entwickler versprechen, den "Charme des Originals" beibehalten zu wollen. Dennoch sollen einige Verbesserungen an der Spielmechanik vorgenommen werden.