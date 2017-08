Secret of Mana: Remake mit 3D-Grafik für PC und PlayStation 4 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC) Screenshot - Secret of Mana (PC)

Square Enix hat ein Remake von Secret of Mana für PC (Steam), PlayStation 4 und PS Vita (nur in Japan) angekündigt. Die überarbeitete Version des Rollenspiel-Klassikers vom Super Nintendo (1993) wird am 15. Februar 2018 in digitaler Form erscheinen. In Japan wird die Neuauflage 4.800 Yen kosten - etwa 37 Euro.Das Remake wird 3D-Grafik, Sprachausgabe, "Talk-Events" und einen neu arrangierten Soundtrack umfassen. Die Entwickler versprechen, den "Charme des Originals" beibehalten zu wollen. Dennoch sollen einige Verbesserungen an der Spielmechanik vorgenommen werden.