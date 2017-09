Secret of Mana: Eindrücke und Spielszenen aus dem Remake für PC, PS4 und Vita - 4Players.de

Am vergangenen Wochenende präsentierte Square Enix auf der PAX West eine kurze Demoversion des Remakes von Secret of Mana für PC, PlayStation 4 und PS Vita. Sowohl WWG (Comicbook) als auch Game Informer hatten die Möglichkeit, das Remake anzuspielen. Basierend auf ihren Eindrücken sei der Transfer in die dritte Dimension durchaus gelungen, jedoch sei der Grafikstil - vor allem der Charaktere - eine ziemliche Geschmackssache. Dafür werden die Umgebungsgrafik und der neu arrangierte Soundtrack positiv hervorgehoben. Die Sprachausgabe sei ebenfalls gewöhnungsbedürftig, weil der SNES-Klassiker bekanntermaßen keine Sprachausgabe bot. In Sachen "Gameplay" soll sich das Remake sehr stark an das Original halten. Gerade die Kämpfe und das Spieltempo würden sich wie beim Klassiker anfühlen, heißt es. Unklar sei hingegen, ob noch Verbesserungen am Interface vorgenommen werden und wie Square Enix den Mehrspieler-Modus bzw. die Multiplayer-Features umsetzen wird.Secret of Mana wird in digitaler Form ab dem 15. Februar 2018 für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC erhältlich sein (Preis: 39,99 Euro). Den Auftakt des Remakes des Rollenspiel-Klassikers könnt ihr euch in den nachfolgenden Videos anschauen.Letztes aktuelles Video: Remake-Trailer