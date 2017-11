Secret of Mana (Remake): Spielszenen aus dem kooperativen Mehrspieler-Modus

Square Enix Japan hat in einem Livestream den kooperativen Mehrspieler-Modus aus dem Remake von Secret of Mana gezeigt. Man wird das Action-Rollenspiel ausschließlich im lokalen Co-op-Modus (mit maximal drei Personen) gemeinsam spielen können. Online-Co-op-Multiplayer wird nicht geboten.In Sachen "Gameplay" soll sich das Remake sehr stark an das Original halten. Gerade die Kämpfe und das Spieltempo würden sich wie beim Klassiker anfühlen, heißt es von den Entwicklern. Secret of Mana wird in digitaler Form ab dem 15. Februar 2018 für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC erhältlich sein (Preis: 39,99 Euro)."Ausgerüstet mit dem Mana-Schwert und in Begleitung seiner zwei Gefährten, Prim und Popoi, führt Randi den epischen Kampf gegen das verräterische Imperium an, welches die Kontrolle über das Mana erlangen will. Um die Kräfte des Bösen zu besiegen, müssen Randi, Prim und Popoi die acht Elementare finden, deren Macht aus Mana besteht. Die Legende erwacht zu neuem Leben, wenn die mutigen Krieger die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen."Letztes aktuelles Video: Intro