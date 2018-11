The Legend of Zelda: Skyward Sword: Gerücht: HD-Version für Switch angedeutet; Nintendo dementiert - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. November 2018, 21:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. November 2018, 00:03 Uhr:

It seems Aonuma teased Skyward Sword for Switch at the Zelda concert in Osaka today. Multiple attendees are tweeting about it. — Zalman (@enterzalman) 25. November 2018

Nintendo hat sich zu den jüngsten Spekulationen über The Legend of Zelda: Skyward Sword HD zu Wort gemeldet. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte gegenüber Eurogamer , dass zu diesem Zeitpunkt keine Pläne vorliegen würden, The Legend of Zelda: Skyward Sword auf Nintendo Switch zu veröffentlichen".Zelda-Produzent Eiji Aonuma hat bei einem The-Legend-of-Zelda-Konzert in Osaka gefragt, was das Publikum davon halten würde, wenn The Legend of Zelda: Skyward Sword auf Nintendo Switch erscheinen würde, dies berichten mehrere Personen, die das Konzert live gesehen haben. Weitere Andeutungen machte er nicht, aber unter Umständen legte er den Grundstein für eine Ankündigung von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD bei den Game Awards 2018 (7. Dezember 2018). Skyward Sword ist der bisher einzige 3D-Zelda-Titel, der noch keine HD-Version (Remaster) erhalten hat. Im "Game Informer Podcast" war zudem die Rede davon, dass der nächste Zelda-Titel "womöglich früher erscheinen werde als gedacht".The Legend of Zelda: Skyward Sword wurde 2011 für Wii veröffentlicht. Es setzte stark auf Bewegungskontrolle. Jörg war in seinem Test ziemlich ernüchtert ( zum Test ): "Für mich ist Skyward Sword der bisher schwächste Teil der so erfolgreichen Saga - man hat in den ersten sechs Stunden fast das Gefühl, dass es für Kleinkinder und Senioren entwickelt wurde, die man langsam an das Thema Videospiele heran führen will. Mal abgesehen von der banalen Story und der linearen Struktur mit ihren Wiederholungen: Als Kenner der Serie wird man erst angesprochen, als es in der Vulkan- und vor allem in der Wüstenwelt endlich anspruchsvoller und komplexer wird, als man sich wie in alten Zeiten mit sehr viel Spaß durch die vertrackten Dungeons bis hin zum Boss kämpft."Letztes aktuelles Video: 25 Years of Power