Resident Evil: Revelations: Switch-Umsetzung im Trailer - 4Players.de

djsmirnof hat geschrieben: ? Heute 14:09 Wievielte Version an RE ist das jetzt.Erst die 3DS Version.Dann die ganzen HD Remakes und jetzt noch einen für die Switch.

Ich finde es kommt viel zu wenig neues Raus.Die letzten Jahre wo man hinschaut HD Remakes dort und hier.Sei es auf den PC,PS4,Xbox oder Switch.So langsam nervt es.Können die Spieleentwickler sich nicht mal neue IP`S rausbringen?Nintendo hat so viel gute.Genau so wie Capcom und Co.Aber kommen tut da nichts

...naja, wenn ein Port gut gemacht wurde, hab ich nichts dagegen. Wenn die Preisgestaltung dann auch noch "in Ordnung" geht, umso besser. Es ist ja außerdem lediglich ein Kaufangebot. Man muss ja nicht kaufen. Gibt Videospiele in Hülle und Fülle.Ganz nebenbei, ich habe den ersten Teil für die WiiU und den zweiten Teil noch nicht, obwohl ich auch eine PS4 habe, aber den zweiten Teil werde ich - sollte ich ihn kaufen - dann für die Switch anschaffen. Finde die große Auswahl an Plattformen in diesem Fall sogar recht angenehm. Die Mobilität der Switch schlägt eventuelle grafischen Vorteile der PS4 - in diesem Fall.Aber mal nebenbei...welche neuen IP´s haben denn Nintendo oder Capcom?