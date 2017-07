Icewind Dale 2: Enhanced Edition ist sehr unwahrscheinlich, da der Quellcode fehlt - 4Players.de

Beamdog, die Entwickler der "Enhanced Editionen" von Planescape: Torment, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 und Icewind Dale (allesamt Spiele auf Basis der alten Infinity Engine), werden es wohl nicht schaffen, die noch fehlende Enhanced Edition von Icewind Dale 2 zu veröffentlichen, denn allem Anschein nach ist der Quellcode des Rollenspiels nicht auffindbar. Trent Oster (CEO von Beamdog) stellte gegenüber Kotaku klar, dass sie ohne den Quellcode von Icewind Dale 2 keine Chance hätten, die Enhanced Edition zu entwickeln. Sie hätten in den Archiven bei Atari, Wizards of the Coast und Obsidian Entertainment (viele ehemalige Entwickler von Black Isle sind dort untergekommen) gesucht und diverse Mitarbeiter befragt, aber keine Spur des Quellcodes konnte gefunden werden.Icewind Dale 2 wurde von Black Isle entwickelt und Ende 2002 veröffentlicht, während finanzieller Schwierigkeiten des Publishers Interplay. Das Studio wurde dann ein Jahr später geschlossen. Problematisch sei ebenfalls, dass sie damals eine modifizierte Version der Engine benutzt hätten. Und als die Dungeons-&-Dragons-Lizenzrechte von Interplay zu Atari wechselten, gingen die Daten irgendwie verloren, sagte Oster. Sie konnten noch nicht einmal eine Pre-Release-Version auftreiben, heißt es. "Reverse Engineering" der finalen Version (z.B. bei GOG) sei zwar prinzipiell möglich, aber viel zu viel Arbeit.