Journey: Entwickler deutet Ankündigung an - 4Players.de

Balmung schrieb am 02.11.2016 um 15:03 Uhr

Dann kannst du dir das ja ungefähr vorstellen, wenn einem so etwas direkt beim ersten mal passiert, wenn man das Spiel noch gar nicht kennt. Da bin ich auch mit einem zusammen die Levels abgelaufen um nach Verstecken zu suchen um die Energieleiste weiter zu vergrößern (bzw. den Schal zu verlängern). Wenn ich was gefunden hatte hab ich mich mit Tönen bemerkbar gemacht und eben umgekehrt. Wenn sein Schal entladen war bin ich zu ihm hin, war meiner entladen kam er (oder sie?) zu mir.

Auch haben wir die Töne ab und zu immer wieder benutzt um imaginäre Diskussionen zu führen, war schon extrem spaßig so. Mit so einem Gespräch haben wir uns auch ganz am Ende verabschiedet, ganz zum Schluss kam dann von mir nur ein Ton, von ihm auch nur ein Ton was für "tschüss" oder so stand und so gingen wir dann auseinander ins helle Licht hinein. :)

So eine Multiplayer Erfahrung hatte ich so wirklich noch nie und wer weiß ob ich so etwas jemals wieder erleben kann.

Auch deswegen sag ich seither immer, dass es nur ein erstes mal beim spielen eines Spiels gibt und mir daher die Erfahrung da äußerst wichtig ist. Ein zweites mal kann man ein Spiel nun mal nicht das erste mal erleben.