Journey: Journey-Entwickler deutet Ankündigung an - 4Players.de

That Game Company macht es gerne spannend: Statt geradeheraus zu verraten, woran der Entwickler von Flower und Journey momentan arbeitet, wird auf der offiziellen Studio-Website lieber eine Ankündigung angekündigt. Unter dem Titel "Something new from TGC" gibt es bislang nur drei Bilder zu sehen, begleitet von den nebulösen Sätzen: "Ein Spiel über das Geben. Wir hoffen, ihr genießt unser nächstes Spiel, in der Zwischenzeit stellen wir übrigens Leute ein." Über einer Art leuchtender Steinportal-Ruine sieht man auch am Himmel ein gleißendes Licht. Zu sehen sind außerdem die Silhouetten von vier Kindern, welche mit den Armen eine Art Cape ausbreiten. Darunter steht vermutlich das Erscheinungsjahr "2017".Letztes aktuelles Video: Makers Gamers