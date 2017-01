Project IGI: Ehemaliger Entwickler kauft Rechte von Square Enix zurück - 4Players.de

Der Entwickler des Shooters Project IGI hat sich die Rechte an der Marke von Square Enix zurückgekauft: Wie Gamesindustry.biz berichtet, hofft das norwegische Studio Artplant darauf, die Serie in Zukunft wieder zum Leben zu erwecken. In welcher Form das geschehen soll, ist noch nicht klar, konkrete Pläne zu einem möglichen Nachfolger wurden noch nicht erläutert. Ein Remaster oder eine Neuveröffentlichung seien unwahrscheinlich, da die Rechte am ersten Teil nach wie vor bei Square Enix lägen, welches 2009 Eidos' Marken-Portfolio übernahm. Der Erwerb der Rechte sei ein erster Schritt dazu, eigene Spiele zu produzieren und zu besitzen, statt sie für Publisher zu entwickeln, so CEO Jack Wulff. Das Original konnte sich im Jahr 2000 eine Gold-Wertung von 85% sichern , unter anderem dank taktischer Stärken, einer potenten Grafik-Engine und clever designter Levels. Im Jahr 2003 folgte ein Nachfolger, beide Titel wurden von Innerloop entwickelt. Im Jahr 2001 gründeten ehemalige Innerloop-Mitarbeiter Artplant.