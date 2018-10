Trion Worlds: Die gamigo AG hat wesentliche Bestandteile des Publishers übernommen - 4Players.de

Die gamigo AG hat wesentliche Bestandteile von Trion Worlds übernommen. Das Portfolio von Trion Worlds besteht aus Online-Spielen für Konsolen und PC und beinhaltet Titel wie Rift, Defiance, Trove und ArcheAge.Trion wurde im Rahmen eines "Assignment for the Benefit of the Creditors"-Prozesses erworben, bei dem der Käufer nur die Vermögenswerte kauft, mit denen das Geschäft fortgesetzt werden soll. Innerhalb dieses Prozesses wurden die Rechte am geistigen Eigentum von Trion durch die Padmapani GmbH erworben, eine Schwestergesellschaft der gamigo AG. Die gamigo-Gruppe hat darüber hinaus weitere Assets (einschließlich der Plattform Glyph) erworben, übernimmt Mitarbeiter um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen und erhält die vollen Publishingrechte an den Trion-Spielen."Die erfolgreiche Akquisition und jetzt darauffolgende Integration von Trion Worlds in unser Portfolio stärkt gamigo‘s Position sowohl im europäischen als auch im amerikanischen Spielemarkt nachhaltig. Einerseits fügen wir passende und erfolgreiche Spiele zum breiten gamigo-Portfolio hinzu. Andererseits möchten wir die beträchtlichen Chancen aus Synergieeffekten mit unseren bestehenden Geschäftsstrukturen bestmöglich nutzen und so weiter vom außergewöhnlichen Wachstumspotenzial im Gaming-Markt profitieren", kommentiert gamigo Vorstand Remco Westermann.Durch die Akquisition von Trion erwartet das Management von gamigo für 2019 zusätzliche Umsätze von über 18 Mio. Dollar und ein zusätzliches EBITDA in Höhe von 1 bis 4 Mio. Dollar. Diese Einschätzung hängt vom Erfolg der Restrukturierung und Integration von Trion ab und basiert vor allem auf möglichen Skaleneffekten und Synergien.