Tekken X Street Fighter: Harada: "Zeit ist noch nicht reif" - 4Players.de

Tekken 7 steht bereits in den Startlöchern. Aber wie sieht es eigentlich mit Tekken X Street Fighter aus, das vor fast sieben Jahren angekündigt wurde? Laut Katsuhiro Harada ist die Zeit für das Duell zwischen den beiden beliebten Fighting Games noch nicht reif. Gegenüber IGN führt der Game Director von Bandai Namco an, dass sowohl Capcom mit Street Fighter 5 als auch Bandai Namco mit Tekken 7 gerade erst damit beschäftigt seien, erst eine eigene Community aufzubauen. Jetzt noch ein Mash-up in Form eines dritten Titels aus dem Genre auf den Markt zu bringen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt seiner Meinung nach kontraproduktiv. Stattdessen warte man auf den richtigen Zeitpunkt, wann eine Veröffentlichung von Tekken X Street Fighter Sinn ergeben könnte.