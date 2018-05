S.T.A.L.K.E.R. 2: Steht offenbar noch am Anfang der Entwicklung; Ankündigung soll Publisher aufmerksam machen - 4Players.de

Der vor zwei Wochen überraschend von GSC Game World angekündigte Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2 ist offenbar noch gar nicht in trockenen Tüchern: Pcgamesn.com berichtet, dass das Projekt laut Epic Games’ Director of Publishing Sergey Galyonkin nur so früh und plötzlich angekündigt wurde, um öffentlichen Wirbel zu erzeugen und das Interesse von möglichen Publishern zu wecken.

Galyonkin äußerte sich im russischen " How to Make Games Podcast " zum Thema, aus dem pcgamesn.com einige wichtige Infos extrahiert hat. Er habe einen Einblick ins Projekt, weil das Spiel vermutlich in Epic's Unreal Engine laufen soll. Demnach befindet sich das Spiel momentan aber noch in der Designdokument-Phase und man hoffe darauf, sich auf der E3 einen Publisher zu angeln. Laut Galyonkin sei daher auch das Release-Jahr 2021 vorerst nur ein frommer Wunsch. Des weiteren habe er schon Infos zur Zusammensetzung des Teams verkündet: Darin befänden sich einige Entwickler des ersten S.T.A.L.K.E.R.. Dabei handle es sich aber um ein komplett anderes Team als das von Cossacks 3