Sine Mora: EX: Extended Version für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Sine Mora EX, die "Extended Version" von Sine Mora , wird im Sommer 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Publisher THQ Nordic wird das Spiel auf der PAX East (10. bis 12. März 2017 in Boston) vorstellen. Welche Neuerungen die "Extended Version" abgesehen von einem Herausforderungsmodus umfassen wird, ist unklar. Der Bullet-Hell-Shooter erschien 2012 für PC, PS3, PS Vita und Xbox 360 (zum Test ). 2013 folgte eine Umsetzung für iOS.Letztes aktuelles Video: PSN Launch-Trailer