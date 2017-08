Sine Mora: EX: Überarbeitete Version für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

THQ Nordic hat Sine Mora EX, die erweiterte und überarbeitete Version von Sine Mora , für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht (Preis: 9,99 Euro auf PC, 19,99 Euro auf Konsolen). Das Spiel erscheint als Download-Fassung in den eStores ( Steam Xbox Live ) und steht für PlayStation 4 und Xbox One als Retail-Version im Laden. Die Version für Nintendo Switch folgt später (auch im Einzelhandel).Der Bullet-Hell-Shooter erschien 2012 für PC, PS3, PS Vita und Xbox 360 (zum Test ). 2013 folgte eine Umsetzung für iOS. "Wir sind unglaublich froh, zu den ersten zu gehören, die Third-Party-Titel auf diese herausragende und innovative Plattform bringen. Wir denken, dass sowohl Sine Mora EX, als auch Battle Chasers: Nightwar, in Sachen Gameplay, Style und Aussehen, perfekt auf die Nintendo Switch zugeschnitten sind", so Reinhard Pollice, Business und Product Development Director bei THQ Nordic. "Wir freuen uns schon darauf, die Spiele auf unserer eigenen Switch spielen zu können!"Letztes aktuelles Video: Local-Coop