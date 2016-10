Neverwinter: Update 'Sea of Moving Ice' erscheint Anfang November für PC - 4Players.de

Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC)

Das Update "Storm King's Thunder - Sea of Moving Ice" wird am 8. November 2016 für die PC-Version von Neverwinter (Free-to-play) veröffentlicht. Die Erweiterung wird eine Abenteuerzone, neue Reisemöglichkeiten, ein Angel-Minispiel, Artefaktwaffen, Schatzjagden und die Frostriesenfestung Svardborg umfassen ( Details ).Publisher Perfect World Europe schreibt dazu: "Das Update Sea of Moving Ice setzt die Handlung der Erweiterung Storm King's Thunder fort und sendet Spieler zum Sturmangriff auf die Festung des Frostriesen Jarl Storvald, der kurz davor steht, die Geheimnisse des Rings des Winters zu entschlüsseln und die ganze Welt in einen ewigen Winter zu tauchen. Spieler können in ihr neues Boot steigen, um über das Meer zu reisen und Unterstützung für die bevorstehende Schlacht zu suchen. Auf ihrer Reise bietet sich den Spielern die Möglichkeit, ihr Glück bei dem völlig neuen Angel-System auf die Probe zu stellen. Außerdem werden sie auf eine Schatzjagd gehen und verloren geglaubte Relikte bergen, um Artefaktwaffen zu erbeuten, die mächtiger als alle vorhergegangenen Waffen sind."