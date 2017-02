Neverwinter: Erweiterung "The Cloaked Ascendancy" für PC verfügbar - 4Players.de

Für die PC-Version von Neverwinter (Free-to-play Online-Rollenspiel) ist die Erweiterung "The Cloaked Ascendancy" veröffentlicht worden. Eine neue Kampagne, eine weitere Abenteuerzone, ein überarbeitetes Gewölbe, ein neues Gefecht etc. werden laut Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geboten. The Cloaked Ascendancy wird später in diesem Jahr auf PS4 und Xbox One erscheinen."Eine Gruppe von vier Magiern, die sich selbst die Verhüllte Aszendenz nennt, wirft einen bedrohlichen Schatten auf Neverwinter. Während des Zauberpeststurms in ein fernes Reich gerissen, sind sie nun mit unglaublicher Macht zurückgekehrt - und sie haben es auf nichts weniger als den Thron von Neverwinter abgesehen. (...) Nach den Ereignissen in Storm King's Thunder kehren die Abenteurer in The Cloaked Ascendancy wieder nach Neverwinter zurück, um den Tod eines gefallenen Helden und Freundes zu betrauern. Doch als die Zeremonie von Gyrion, dem Anführer der Verhüllten Aszendenz, und seinen Magiern jählings unterbrochen wird, müssen die Abenteurer alles daran setzen, ihren unheilvollen Plan zu durchkreuzen. Neben vielen anderen neuen Herausforderungen werden Spieler im Flussviertel - der neuen Abenteuerzone - eine völlig neue Kampagne bestreiten, ihr Können in einem brandneuen Gefecht auf die Probe stellen und sich in die überarbeitete Meister-Version der Zauberpesthöhlen vorwagen.Im Verlauf der Kampagne werden Spieler damit beauftragt, die mächtigen Magier der Verhüllten Aszendenz aus dem Flussviertel zu vertreiben, um diesem Stadtteil wieder zur alten Blüte zu verhelfen. Das epische Finale der Kampagne wird Spieler in die völlig neue Meister-Version des Gewölbes Zauberpesthöhlen führen, das Spielern nun auch in einer Leveling-Version zugänglich ist. The Cloaked Ascendancy bietet zudem auch ein neues Gefecht, das 'Gambit des Illusionisten'. Dieses Gefecht stellt eine extrem dynamische Herausforderung dar, bei der jeder neue Anlauf sich völlig anders abspielen kann als der Vorhergehende. Um all diese neuen Aufgaben zu meistern, können Spieler sich mit neuen Artefaktwaffen ausstatten. Diese Waffen, die thematisch an die Orte angelehnt sind, die Spieler in The Cloaked Ascendancy erkunden werden, erlauben Abenteurern, sich die Kraft des Fernen Reiches zunutze zu machen."Letztes aktuelles Video: The Cloaked Ascendancy