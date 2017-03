Neverwinter: The Cloaked Ascendancy: Erweiterung erscheint am 11. April auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC)

Nach dem PC-Stapellauf am 21. Februar wird das "The Cloaked Ascendancy"-Add-on für Neverwinter am 11. April 2017 auch auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein, wie die Cryptic Studios und Perfect World Entertainment mitteilen. Damit werden auch in die Konsolenfassungen des auf Free-to-play-Basis angebotenen Online-Rollenspiels u. a. eine neue Abenteuerzone, ein episches Gewölbe, ein dynamisches Gefecht und eine Kampagne, bei der Abenteurer die unheilvollen Pläne einer Gruppe von vier mächtigen Magiern durchkreuzen müssen, Einzug erhalten.Weiter heißt es: "Eine Zeremonie, bei der die Abenteurer Neverwinters auf Aufruf von Lord Neverember einen gefallenen Helden ehren und die Rückgewinnung des Flussviertels feiern wollen, wird von den Magiern der Verhüllten Aszendenz ins Chaos gestürzt. Diese früheren Bewohner des Mantelturms wurden während der Zauberpest aus ihrem Turm gerissen und in das Ferne Reich versetzt, wo sie dunkeln Einflüssen erlagen und auf schreckliche Weise verändert wurden. Unter der Führung des Magiers Gyrion ist es der Verhüllten Aszendenz seither gelungen, nach Neverwinter zurückzukehren, wo sie nun nach nichts weniger als dem Thron trachten und sich in einem ersten Schritt bereits die Herrschaft über das Flussviertel gesichert haben. Die Abenteurer müssen sich in diese neue Zone vorwagen und alles daran setzen, die Stadt vor dieser neuen Bedrohung zu beschützen. The Cloaked Ascendancy bietet zudem eine epische Rückkehr in das Gewölbe 'Zauberpesthöhlen', das nun eine Endgame-Instanz ist und mit völlig neuen Herausforderungen aufwartet. Außerdem erwartet die Spieler ein neues Gefecht mit innovativen dynamischen Abläufen, neue Artefaktausrüstung und noch vieles mehr."Letztes aktuelles Video: The Cloaked Ascendancy