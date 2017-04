Neverwinter: "Shroud of Souls" schließt "The Cloaked Ascendancy" ab - 4Players.de

Das nächste Neverwinter -Update wird den Titel "Shroud of Souls" tragen und am 2. Mai 2017 auf dem PC und später im Laufe des Jahres auf Konsolen erscheinen. Im Mittelpunkt von Shroud of Souls steht der Abschluss der Handlung von The Cloaked Ascendancy: "Was ist der Schleier der Seelen? Kann seiner Kraft Einhalt geboten werden? Nach der Besetzung des Flussviertels durch die Verhüllte Aszendenz tritt eine mysteriöse drachengeborene Nekromantin in Erscheinung, die in den Besitz des mächtigen Artefakts Schleier der Seelen gelangt ist. Nachdem sie aus einer Gruft unterhalb des Flussviertels befreit wurde, hat sie nun eine Armee von Todesalben an ihre Seite gerufen und beabsichtigt, noch mächtigere Geister zu beschwören, die ihre Streitmacht anführen sollen. Abenteurer müssen ihren unheilvollen Plan durchkreuzen und ein weiteres Mal den Frieden im Flussviertel wiederherstellen."Darüber hinaus wird die Gildenhalle überarbeitet. Gildenmitglieder können die Gildenhalle bald selbst einrichten, indem sie sich über das Berufssystem (oder auf anderen Wegen) Möbel und andere Einrichtungsgegenstände beschaffen. Zudem werden die "Voreinstellungen" implementiert. "Voreinstellungen erlauben Spielern, benutzerdefinierte Charakterbuilds zu erstellen, die Ausrüstung, Kräfte, Talente, Segen und Attributsboni einschließen, und zwischen diesen schnell und bequem hin- und herzuwechseln", schreibt Publisher Perfect World Europe. Auch eine neue dynamische Festungsbelagerung ist geplant.Letztes aktuelles Video: The Cloaked Ascendancy