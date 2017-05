Neverwinter: 15 Millionen registrierte Spieler - 4Players.de

Todesglubsch schrieb am 01.05.2017 um 12:34 Uhr

Finde das Spiel schrecklich. Also nicht vom Gameplay, da ist es ziemlicher F2P-Standard wo man beim Starten erstmal mit zig Premium-Content zugemüllt wird. Aber die Übersetzung, Himmel, Arsch und Zwirn. Dieses schreckliche Denglisch. Man wollte hier wohl nicht die 3?-Porto zahlen, damit Hasbro einen offiziellen Übersetzungsguide zumailt oder so.

Und von den Übersetzungsfehlern will ich garnicht erst reden... oder doch: "Diese Tür ist woanders offen." Oder so.