Neverwinter: "Lost City of Omu" ist die nächste Erweiterung

Lost City of Omu, die nächste Erweiterung für Neverwinter (Free-to-play), wird am 27. Februar auf dem PC und zu einem späteren Zeitpunkt auf der PlayStation 4 und der Xbox One erscheinen. Die Erweiterung knüpft an die Handlung von Tomb of Annihilation an, in der Abenteurer die Pläne des bösen Lichs Acererak durchkreuzen müssen. Geboten werden eine neue Abenteuerzone, eine weitere Endgame-Prüfung, eine Fortsetzung der Kampagne von Tomb of Annihilation, sonstige Anpassungen und vieles mehr.Perfect World Europe schreibt weiter: "Was spielt sich in Acereraks düsterem Grab ab und was ist die Quelle des Todesfluchs, der Faerûn befallen hat? Die Antworten auf diese Fragen warten in der Verlorenen Stadt Omu. Dabei handelt es sich um eine neue Abenteuerzone, die an der Oberfläche von den Ruinen zahlreicher Tempel und Paläste überdeckt und im Untergrund von einem Labyrinth aus Tunneln durchzogen wird. Abenteuer werden dort neue Monster jagen, wertvolle Schätze entdecken, zahlreiche Quests erledigen und in einer Heldenhaften Begegnung gegen den Tyrannen, einen untoten T-Rex, antreten. In der Fortsetzung der Kampagne gegen den bösen Lich werden die Helden Neverwinters in einen von den Yuan-Ti besetzten Tempel vordringen und dort die Geheimnisse der Trickstergötter aufdecken, um Acererak und den Todesfluch zu besiegen.Lost City of Omu wird zudem eine Vielzahl von Verbesserung am Neverwinter-Spielerlebnis für Charaktere aller Stufe enthalte. Dazu zählen die Anpassung von Klassenkräften, eine optimierte Stufenaufstiegsprogression für Abenteurer höherer Stufen und eine erweitere Tomb of Annihilation-Kampagne. Ferner bietet die Erweiterung eine neue Endgame-Prüfung, in der Spieler gegen die Schrecken Acereraks - und auch den Lich selbst - antreten werden, sowie zahlreiche weitere Gameplay-Updates."Letztes aktuelles Video: Lost City of Omu