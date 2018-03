Neverwinter: Lost City of Omu erscheint am 24. April auf PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

"Neue Abenteurerzone - Nach der Entdeckung der Verlorenen Stadt Omu reisen Abenteurer noch tiefer in die Dschungel von Chult als jemals zuvor, wobei sie die ausgedehnten vom Dschungel überwucherten Ruinen der Stadt erforschen, sich in die weitläufigen Tunnel unterhalb der Stadt vorwagen und den Tempel der Nachtschlange betreten, in dem die Yuan-Ti grausame Rituale abhalten.

Die Erweiterung "Lost City of Omu" für Neverwinter auf PlayStation 4 und Xbox One wird am 24. April 2018 zur Verfügung stehen. Die PC-Fassung ist bereits Ende Februar an den Start gegangen.Die Erweiterung des Free-to-play-Rollenspiels erweckt die verlorene Stadt Omu zum Leben und bietet eine neue Abenteuerzone, Monsterjagden, heldenhafte Begegnungen, eine Endgame-Prüfung, einen optimierten Stufenaufstieg von Stufe 60 auf 70, ein neues Kapitel der Kampagne "Dschungel von Chult" und mehr.Perfect World Europe und Cryptic Studios schreiben: "In der schon vor langer Zeit der Vergessenheit anheimgefallenen Stadt Omu verbirgt sich ein Geheimnis, das Spieler in die dunkelsten Tiefen des Grabs der Neun Götter führen wird. Damit bietet sich ihnen eine letzte Chance, Acereraks Todesfluch aufzuhalten. In Neverwinters neuster Abenteuerzone entdecken Spieler die Ruinen der vom Dschungel überwucherten Stadt Omu, kämpfen sich durch ein labyrinthartiges Netzwerk von Tunneln unterhalb der Stadt und wagen sich in einen unheilvollen Tempel der Yuan-Ti vor, wobei sie zahlreiche Quests und Herausforderungen bestehen müssen. Auch die bereits aus der letzten Erweiterung Tomb of Annihilation bekannten Monsterjagden kehren wieder zurück, mit noch schrecklicheren Bedrohungen und noch wertvolleren Belohnungen. Die Erkunder der Verlorenen Stadt gehen außerdem auch auf Schatzsuche, schließen wiederholbare Abenteuer ab und stellen ihren Mut in neuen Heldenhaften Begegnungen unter Beweis, in denen sie beispielsweise auf den Tyrannen treffen, einen untoten, zombie-auswürgenden T-Rex. Während sie ihre Kampagne gegen den bösen Lich Acererak fortsetzen, müssen die Helden Neverwinters die Geheimnisse von Omus Trickstergöttern aufdecken, um Zugang zu den tiefsten Bereichen des Grabs des Liches zu erhalten und sich dort Acereraks unheiliger Kreatur zu stellen."Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Lost City of Omu Launch-Trailer