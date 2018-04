Neverwinter: Erweiterung Lost City of Omu für PS4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

"Neue Abenteurerzone - Nach der Entdeckung der Verlorenen Stadt Omu reisen Abenteurer noch tiefer in die Dschungel von Chult als jemals zuvor, wobei sie die ausgedehnten vom Dschungel überwucherten Ruinen der Stadt erforschen, sich in die weitläufigen Tunnel unterhalb der Stadt vorwagen und den Tempel der Nachtschlange betreten, in dem die Yuan-Ti grausame Rituale abhalten.

Die Neverwinter-Erweiterung Lost City of Omu ist mittlerweile auch auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar . Dieses Inhaltsupdate des (kostenlos spielbaren) Online-Rollenspiels bietet eine neue Abenteuerzone, Monsterjagden, Heroische Begegnungen, einen Endgame-Schlachtzug, einen optimierten Stufenaufstieg von Stufe 60 auf 70, ein neues Kapitel der Kampagne 'Dschungel von Chult' und mehr."Die schon vor langer Zeit verlassene Stadt Omu war einstmals die Heimat einer Zivilisation, die von Acererak, dem mächtigen Lich, der sich für den Todesfluch verantwortlich zeichnet, zerstört wurde. Abenteurer müssen nun die Überreste dieser Zivilisation erkunden, um den Todesfluch ein für alle Mal zu bannen. Ihre Reise führt sie dabei in die Ruinen von Omu, die sich tief im Dschungel von Chult befinden, durch ein Labyrinth von unterirdischen Tunneln und in einen Tempel der Yuan-Ti. Auf ihrem Weg werden sie auf neue Monsterjagden gehen (ein Feature, das bereits aus Tomb of Annihilation bekannt ist), zahlreiche neue Wiederholbare Abenteuer unternehmen und neue Heroische Begegnungen bestreiten, zu denen auch der Kampf gegen einen untoten, zombie-auswürgenden T-Rex, dem sogenannten 'Tyrann', zählt."Die Features dieser Erweiterung in der Übersicht:Letztes aktuelles Video: Lost City of Omu Launch-Trailer