Neverwinter: Ravenloft: 14. Erweiterung für das Online-Rollenspiel auf PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Perfect World und die Cryptic Studios haben das Ravenloft -Add-on für Neverwinter am 28. August 2018 auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Ravenloft ist bereits die 14. Erweiterung des kostenlos spielbaren Online-Rollenspiels, das in den Vergessenen Reichen (und darüber hinaus) angesiedelt ist. Sie versetze die Spieler in eine neue Gothic-Horror-Umgebung und biete ihnen eine Vielzahl von einzigartigen Features, wie ein spieltechnisch-relevanter Tag-Nacht-Zyklus, Tarokka-Kartensammlungen oder das Endgame-Gewölbe Burg Rabenhorst, die von der gleichnamigen D&D-Abenteuerkampagne inspiriert wurden.Weiter heißt es: "Auf Geheiß Lord Neverembers höchstselbst werden die tapfersten Helden Neverwinters zu einem fernen Schloss aufbrechen, um Nachforschungen über eine Gruppe fahrenden Volkes, das sich Vistani nennt, anzustellen. Dabei treffen sie auf die Wahrsagerin Madame Eva, die den Abenteurern eröffnet, dass ihr Schicksal untrennbar mit dem verfluchten Land Barovia verbunden ist. Als Eindringlinge in dem Reich des gefürchteten Vampirfürsten Graf Strahd von Zarovich werden die Spieler im Rahmen einer völlig neuen Kampagne für die Konsole die dunkelsten Winkel dieses Landes erkunden. Ravenloft bietet Spielern neue Zonen, klassische D&D-Szenarien und einen herausfordernden Showdown gegen Strahd auf Burg Rabenhorst."Letztes aktuelles Video: Ravenloft - Cinematic Trailer