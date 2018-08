Neverwinter: Heart of Fire: Nächste Erweiterung für das Online-Rollenspiel angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC)

Perfect World und die Cryptic Studios haben mit Heart of Fire die nächste Erweiterung für ihr Free-to-play-Online-Rollenspiel Neverwinter angekündigt. Das Add-on, in dem die Acquisitions Incorporated, eine Dungeons-&-Dragons-Abenteurergruppe, die von den Gründern von Penny Arcade in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast ins Leben gerufen wurde, eine zentrale Rolle spielen wird, soll am 6. November 2018 auf dem PC vom Stapel laufen.Dazu heißt es vom Hersteller: "In dieser neusten Erweiterung des kostenlos spielbaren MMORPGs [...] werden Spieler in einem brandneuen Acquisitions Incorporated-Abenteuer, das von Jerry Holkins und Mike Krahulik von Penny Arcade zusammen mit Amy Falcone (Walnut Dankgrass) geschrieben und vertont wurde, durch die Schwertküste wuseln, um eine Reihe von sehr speziellen Quests zu erledigen. Spieler erwartet eine aberwitzige Geschichte, die die übliche Erzählweise von Neverwinter auf den Kopf stellt, eine Acquisitions Inc.-Kampagne, die Zugang zum Hauptquartier der Organisation in der Protector's Enclave gewährt, eine Überarbeitung des Berufssystems, ein neues Gefecht und vieles mehr.Eine Jobbörse im Blacklake-Viertel nimmt eine furchtbare Wendung, als die Vertreterin der Acq. Inc. Walnut Dankgrass (Amy Falcone) Abenteurer damit beauftragt, die Konkurrenz auszustechen beziehungsweise auf sie einzustechen. Nachdem sie der Druidin geholfen haben, bietet sich ihnen eine einzigartige Karrierechance: Praktikant (auf Probezeit) im brandneuen Hauptquartier der Acquisitions Inc. inmitten der Protector’s Enclave. Eine aufreibende Einführungstortur, ähm, Einführungstour später, werden die Abenteurer auf die Schwertküste losgelassen, und zwar mit einer Mission von Omin Dran (Jerry Holkins) höchstselbst: 'Findet einige riesige Juwelen!' Mit der gelegentlichen 'Unterstützung' von Jim Darkmagic (Mike Krahulik) brechen Spieler zu einer Reise auf, die mit jedem neuen Auftrag absurder wird: die Infiltration eines Betrachter-Kongresses, der Kampf gegen Himmelspiraten auf dem Luftschiff der Acquisitions Inc. und die Rettung eines adligen Jünglings, die in dem fantastischen neuen Gefecht ihren Höhepunkt findet. Außerdem wurde auch das Berufssystem von Grund auf überarbeitet und Spieler werden nun zu den Besitzern und Verwaltern ihrer eigenen Handwerkswerkstatt in der Protector's Enclave.""Wir haben schon seit Längerem nach einer Gelegenheit gesucht, um mit den talentierten Leuten von Acquisitions Incorporated eine Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen, und nun ist es uns endlich gelungen", so Executive Producer Gordon Fong. "Viele Mitglieder unseres Team sind große Fans der Welt, die Mikey und Jerry erschaffen haben, und ihre Geschichten zu einem Teil unseres Spiels werden zu lassen, war uns eine Ehre und natürlich auch ein großes Vergnügen. In dieser Erweiterung werden sowohl eingefleischte Fans von Neverwinter als auch neue Spieler auf ihre Kosten kommen. Denn von den witzigen Dialogen, die man in der Form bisher noch nicht im Spiel gesehen hat, bis hin zu den absonderlichen Abenteuern, die die frischgebackenen Angestellten der Acq. Inc. erwarten, ist in The Heart of Fire für jeden D&D-Fan etwas dabei." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Heart of Fire - Ankuendigungs-Trailer