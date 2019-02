Neverwinter: Undermountain: Bislang größte Erweiterung für das Online-Rollenspiel angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC)

Perfect World und die Cryptic Studios haben mit Undermountain die nächste und bisher größte Erweiterung für ihr Free-to-play-Rollenspiel Neverwinter angekündigt. Der Stapellauf soll im Frühjahr 2019 auf dem PC und später auch auf PlayStation 4 und Xbox One erfolgen.Dazu heißt es vom Publisher: "Neverwinter: Undermountain bringt Spielern dabei fünf neue Zonen, die sich über mehrere Ebenen des Unterbergs erstrecken. Darüber hinaus bietet die Erweiterung den Spielern die Gelegenheit, ihre Charaktere auf Stufe 80 hochzuleveln, eine verbesserte Stufenfskalierung in älteren Zonen, Überarbeitungen der Klassenkräfte und der Klassenbalance, neue Belohnungen aus Begegnungen in ganz Neverwinter und einen ersten Geschmack auf den neuen Endgame-Content in Form des neuen Gewölbes 'Hort des Wahnsinnigen Magiers'. Zudem enthält Undermountain auch ein neues Expeditionssystem, bei dem Spieler die sich ständig verändernden Höhlen des Unterbergs erkunden können und dabei die Möglichkeit haben, auf den Wahnsinnigen Magier selbst zu treffen." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Undermountain - Ankuendigungs-Trailer