Path of Exile: Action-Rollenspiel (Free-to-play) wird in diesem Jahr konsolenexklusiv für Xbox One erscheinen - 4Players.de

hydro-skunk_420 hat geschrieben: Heißt also, das Spiel kommt völlig umsonst und man hat nicht das Gefühl, das etwas Elementares fehlt?

Können die PCler, die es gespielt haben, dazu was sagen?

Es ist das ganze Spiel umsonst und es fehlt nichts elementares. Außer vielleicht...kommt auf jeden selber an....beim PC ist es so, man kann sich Stauraum in der Kiste dazukaufen. Das Grundplatz in der Inventarkiste ist auch so groß, aber wer viel sammelt, aufhebt und Handel betreiben will, der kann (schnell) an die Grenze des Kostenlosen stoßen.Würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, die Kiste wurde mit Patches größer gestaltet, sodass man mehr Kram reinwerfen kann, bevor man sie mit Echtgeld erweitern muss.Insgesamt: PoE ist ein sehr faires F2P.