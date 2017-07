Path of Exile: Großes Update "The Fall of Oriath" (3.0) erscheint Anfang August - 4Players.de

Path of Exile: The Fall of Oriath ( Version 3.0 ) wird am 4. August 2017 um 22 Uhr für PC veröffentlicht . Mit dem großen Update kommen sechs weitere Kapitel bzw. Akte ins Spiel. Akt 5 "The Fall of Oriath" ist komplett neu und wird diverse Kämpfe gegen Bossgegner (Götter) umfassen. Besiegte Götter hinterlassen ihre Kräfte und die Spieler können diese Mächte erlangen (Pantheon-Charakter-System).Die Kapitel 6 bis 10 sind Varianten der ersten fünf Akte, denen man einige Zeit nach Akt 5 erneut einen Besuch abstattet und dort die Auswirkungen der eigenen Handlungen zu Gesicht bekommt. Neue Bosse, Monster, Quests, Grafik-Elemente und Co. werden versprochen. Mit Version 3.0 soll auch nur noch ein Durchlauf durch die zehn Story-Kapitel nötig sein. Zeitgleich wird die "Harbinger Challenge League" starten. Wann die Xbox-One-Umsetzung erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: The Fall of Oriath Termin Trailer