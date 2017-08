Path of Exile: The Fall of Oriath: Generalüberholung der Balance, Gotteskräfte und sechs weitere Akte - 4Players.de

Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC)

Soeben ist Path of Exile: The Fall of Oriath (Version 3.0.0) für PC veröffentlicht worden. Das große Update fügt sechs Kapitel bzw. Akte hinzu. Akt 5 "The Fall of Oriath" ist komplett neu und wird diverse Kämpfe gegen Bossgegner (Götter) umfassen. Besiegte Götter hinterlassen ihre Kräfte. Vier "mächtige Gotteskräfte" und sieben "niedere Gotteskräfte" können erlangt werden, wobei jeweils nur eine große und eine niedere Kraft aktiv sein können (Pantheon-Charakter-System). Die Kapitel 6 bis 10 sind Varianten der ersten fünf Akte, denen man einige Zeit nach Akt 5 erneut einen Besuch abstattet und dort die Auswirkungen der eigenen Handlungen zu Gesicht bekommt. Mit Version 3.0 werden außerdem die Schwierigkeitsstufen "Cruel" und "Merciless" entfernt. Path of Exile kann fortan in einem Rutsch (zehn Akte) durchgespielt werden und deswegen wurde eine Generalüberholung der Balance in nahezu allen Bereichen vorgenommen.Neu sind ebenfalls der Charakter-Auswahl-Bildschirm, ein Hilfesystem, ein Planungssystem für den passiven Skilltree, drei Skill Gems (Dark Pact, Storm Burst und Charged Dash), 14 Support Gems, acht "Vaal Side Areas" mit neuen Bossen (in Oriath), 24 einzigartige Waffen und der Wasser-Renderer. Last but not least ist die "Harbinger Challenge League" gestartet worden. Die sehr lange Liste mit allen Neuerungen, Veränderungen und Anpassungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Fall of Oriath Termin Trailer