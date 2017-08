Path of Exile: Wird am Donnerstag auf Xbox One erscheinen - 4Players.de

hydro-skunk_420 schrieb am 20.08.2017 um 12:01 Uhr

Noch einmal die Frage von mir, nur um auf Nummer Sicher zu gehen:

Ich werde also tatsächlich zu keiner Zeit das Gefühl haben, dass irgendetwas Elementares in der Roh-Version fehlt?

Ich kann dieses Spiel völlig kostenfrei von vorne bis hinten durchspielen, mit abgeschlossener Story und allem, was dazu gehört?

Und wenn dem so sein sollte: Was animiert die Spieler dazu, hier dann trotzdem noch Geld für auszugeben, wenn sie doch ein eigentlich komplettes Spiel erhalten? Ist es also vielleicht doch nicht so komplett?