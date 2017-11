Path of Exile: Erweiterung "War for the Atlas" und Abyss-Challenge-League

"Krieg um den Atlas: Ein uraltes Wesen, bekannt als der Älteste, untergräbt die Herrschaft des Schöpfers über den Atlas der Welten. Der Konflikt zwischen beiden verwüstet die Karten, und ihr steckt mittendrin, während ihr die Kräfte des Ältesten in diesen Karten erforscht.

Die Wächter des Ältesten: Mit wachsender Macht beginnt der Älteste mit der Manifestierung seiner eigenen Wächter, indem er die Kreationen des Schöpfers verzehrt. Je stärker der verzehrte Boss, desto stärker ist der Älteste, wenn ihr ihm gegenübertretet.

32 neue Karten: Der Atlas wurde neu gezeichnet. Kämpft euch auf neuen Wegen bis ins Herz des Atlas und stellt euch dabei neuen Herausforderungen. Krieg um den Atlas erscheint mit 32 neuen Karten in dem sich stetig wandelnden Endspiel von Path of Exile.

Verformte und Ältesten-Gegenstände: In vom Schöpfer oder Ältesten beherrschten Karten könnt ihr seltene verformte oder Ältesten-Gegenstände finden. Diese können mit mächtigen Eigenschaften angefertigt werden, welche sonst nicht vorkommen.

Zehn neue Gemmen: Diese Erweiterung bringt insgesamt zehn neue Gemmen ins Spiel. Vier Fertigkeiten- und sechs Unterstützungsgemmen. Während der Fokus der neuen Fertigkeitengemmen auf der Nekromantie liegt, sollen die Unterstützungsgemmen bei so vielen Fertigkeiten wie möglich Abwechslung schaffen und neue Möglichkeiten eröffnen.

Neue einzigartige Gegenstände: Path of Exile: Krieg um den Atlas hält mehr als 50 neue einzigartige Gegenstände bereit, die größtenteils von der Community entworfen wurden.

Die Abgrund-Herausforderungsliga: Path of Exile: Krieg um den Atlas erscheint am 8. Dezember (Pazifischer Zeit) auf dem PC und kurze Zeit später auf der Xbox One. Neben der Erweiterung kommt auch die neue Abgrund-Herausforderungsliga. Bekämpft auf eurer Reise durch Wraeclast Feinde, die zu euren Füßen aus der Unterwelt hervorquellen. Erbeutet wertvolle Abgrund-Juwelen, mit denen man nicht nur den Charakter, sondern auch Gegenstände auf neue Art und Weise anpassen kann. Freut euch auf nächste Woche, wenn wir mit euch detaillierte Informationen über die Funktionsweise der Abgrund-Herausforderungsliga teilen.

Neue Unterstützerpakete: Wir veröffentlichen mit dem Start von 'Krieg um den Atlas' eine neue Reihe an Unterstützerpaketen. Neben den vier exklusiven Rüstungssets der Wächter des Ältesten enthalten diese auch neue Waffeneffekte, Portale, Forentitel, Portraitrahmen, T-Shirts und den neuen Atlas als Stoffkarte."

Am 8. Dezember 2017 soll die Erweiterung "War for the Atlas" für Path of Exile auf PC erscheinen (um 21 Uhr). Der Konflikt zwischen "The Shaper" und "The Elder" soll im Mittelpunkt stehen. Grinding Gear Games verspricht 32 neue Karten (Endgame), allerlei Gegenstände, zehn Gems und die Abyss-Challenge-League. Die Xbox One soll kurze Zeit später mit der Erweiterung versorgt werden.Features (laut Hersteller ):Letztes aktuelles Video: War for the Atlas Trailer