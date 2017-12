"Verformte und Ältesten-Gegenstände wurden hinzugefügt. Diese Gegenstände sind nur vom Schöpfer oder Ältesten direkt oder in den Gebieten, die von diesen beherrscht werden, erhältlich. Verformte und Ältesten-Gegenstände können Modifikatoren aufweisen, die sonst nirgendwo anders auftreten. Außerdem können existierende Modifikatoren höhere Werte als gewöhnlich annehmen.

Neue Quest hinzugefügt: Die Königin der Sande. Nach Abschluss der Quest 'Die Sturmklinge' in Akt 9 könnt ihr Petarus und Vanja auf die neue Quest ansprechen. Die Belohnung von 'Die Sturmklinge' gewährt nicht mehr ein 'Buch der Fertigkeiten' sondern eine seltene Waffe nach Wahl. Das Buch der Fertigkeiten wird jetzt als Belohnung für den Abschluss der neuen Quest 'Die Königin der Sande' gewährt.

48 neue einzigartige Gegenstände wurden hinzugefügt.

Sechs neue Weissagungskarten wurden hinzugefügt. Diese wurden alle von Supportern entworfen.

Eine neue Geschick-/Intelligenz-Fertigkeitengemme wurde hinzugefügt: Exhumieren. Feuert ein Projektil, das Gegner bis zum Eintreffen am Zielort durchbohrt und dort die Leiche eines Knochenschützen hervorbringt.

Eine neue Geschick-Fertigkeitengemme wurde hinzugefügt: Einäscherung. Eine Zielleiche explodiert, verursacht Flächenschaden und verwandelt sich in einen vulkanischen Geysir, der über den umliegenden Bereich für eine bestimmte Dauer wiederholt Projektile herausschleudert. Modifikatoren für Zauberschaden wirken sich nicht auf die Leichenexplosion aus, und der Explosionsschaden kann nicht reflektiert werden.

Eine neue Intelligenz-/Geschick-Fertigkeitengemme wurde hinzugefügt: Reinkarnation. Euer Körper explodiert und verursacht Zauberschaden um Euch herum, und eine Zielleiche explodiert ebenfalls und verursacht Schaden im Bereich um sie herum. Euer Körper wird am Ort der Zielleiche wiederhergestellt. Modifikatoren für Zauberschaden wirken sich nicht auf die Leichenexplosion aus, und der Explosionsschaden kann nicht reflektiert werden. Dieser Zauber kann nicht wiederholt werden.

Eine neue Geschick-/Intelligenz-Fertigkeitengemme wurde hinzugefügt: Explosiver Tod. Leichen nahe des Zielortes explodieren, verursachen Schaden in einem kleinen Bereich und erschaffen eine Kugel, die sich auf Gegner im Umkreis zubewegt, bevor sie in einem großen Bereich Zauberschaden verursacht. Modifikatoren für Zauberschaden wirken sich nicht auf die Leichenexplosion aus, und der Explosionsschaden kann nicht reflektiert werden.

Verwundbarkeit wurde in zwei Fertigkeitengemmen aufgeteilt: Verwundbarkeit und Verzweiflung. Verwundbarkeit ist eine Stärke-Fertigkeitengemme und verflucht alle Ziele in einem Bereich, wodurch sie erhöhten physischen Schaden und erhöhten physischen Schaden über Zeit erleiden. Angriffe gegen verfluchte Gegner haben eine Chance, Bluten und Verstümmeln zu verursachen.

Verzweiflung ist eine Intelligenz-Fertigkeitengemme. Verflucht alle Ziele in einem Bereich und verringert deren Widerstand gegen Chaosschaden, wodurch diese erhöhten Schaden über Zeit erleiden. Verfluchte Gegner erleiden bei Treffer zusätzlichen Chaosschaden. Existierende 'Verwundbarkeit'-Fertigkeitengemmen wurden in 'Verzweiflung'-Fertigkeitengemmen umgewandelt.

Neue Intelligenz-Unterstützungsgemme wurde hinzugefügt: Unterstützung: Sturmbarierre. Erstellt während des Kanalisierens unterstützter Fertigkeiten eine Barriere um den Charakter, verringert damit erlittenen physischen und Böitzschaden und gewährt bei erhaltenem Treffer eine Chance auf Energie-Ladungen.

Eine neue Geschick-Unterstützungsgemme wurde hinzugefügt: Unterstützung: Projektilsalve. Unterstützte Fertigkeiten feuern zusätzliche Projektile aus Quellen zu jeder Seite des Charakters. Die Projektilnova des einzigartigen Gegenstands 'Herr der Splitter' wird die Projektilquelle der Gemme überschreiben. Dies soll zu einem späteren Zeitpunkt behoben werden.

Eine neue Intelligenz-Unterstützungsgemme wurde hinzugefügt: Unterstützung: Zauberkaskade. Unterstützte Bereichsfertigkeiten zielen auch auf Bereiche vor und hinter dem ursprünglichen Ziel.

Eine neue Stärke-Unterstützungsgemme wurde hinzugefügt: Unterstützung: Ruf der Ahnen. Unterstützte Nahkampffertigkeiten auf einzelne Ziele treffen zwei zusätzliche Gegner im Umkreis.

Eine neue Geschick-Unterstützungsgemme wurde hinzugefügt: Unterstützung: Phantombogenschütze. Das Treffen eines Gegners durch eine unterstützte Bogenfertigkeit erzeugt einen Phantombogenschützen, der diese Fertigkeit für eine kurze Dauer verwendet.

3-D-Modelle für Malachais Zeichen, Diallas Malefiz, Baumsteiger, Grifflos, Leerenspeicher, Rotklingen-Trampler und Blitzspule wurden hinzugefügt.

Ein neuer einzigartiger Tresor, konzipiert von einem unserer Supporter, wurde hinzugefügt.

Ein neuer abtrünniger Verbannter, basierend auf dem Gewinner des Wettbewerbs für den bestgekleideten Verbannten, wurde hinzugefügt.

Herausforderungsligen sind eine gute Möglichkeit, von Null zu beginnen und mit einer frischen Ökonomie zu starten. Alle eure alten Charaktere sind auch weiterhin in den permanenten Standard- und Hardcore-Ligen vorhanden, aber der Reiz von Path of Exile besteht genau darin, euch neuen Herausforderungen zu stellen und eure Spielkünste im Rahmen einer neuen Liga unter Beweis zu stellen!

Mit 3.1.0 bieten wir sowohl eine Standard- und Hardcore-Version der neuen Liga als auch deren jeweilige autarken Varianten an, die in Bezug auf Mechanik und Gegenstände vollkommen identisch sind. In der Abgrund-Liga entdeckt ihr Spalten im Erdreich. Kommt ihr ihnen zu nahe, so weiten sie sich und ebnen schrecklichen Monstern aus den Tiefen den Weg an die Oberfläche. Folgt dem Verlauf der Spalten und ihr werdet auf einen massiven Abgrund stoßen, dem noch grausamere Schrecken entsteigen. Zögert ihr einen Augenblick zu lange, wird sich der Abgrund vor euren Augen schließen. Nur wenn ihr schnell und tödlich genug seid, fördert ihr eine Truhe voller wertvoller Belohnungen zu Tage.

Auf eurem Weg durch die Abgrund-Liga könnt ihr auch auf einige Krater stoßen, über die ihr in die “abgründigen Tiefen” vordringen könnt. Dort erwarten euch neben einer Armee von abscheulichen Monstrositäten auch begehrenswerte Kostbarkeiten und eine herausfordernde Bossbegegnung.

Auf euren Erkundungsgängen durch die abgründigen Tiefen in Gebieten mit höherer Stufe könntet ihr sogar einem Lich-Boss begegnen. Diese anspruchsvollen Boss-Kämpfe sind ziemlich selten, lohnen sich aber umso mehr. Nur wenn ihr einen Lich besiegt, könnt ihr euch vielleicht bald stolzer Besitzer eines einzigartigen Abgrund-Gegenstandes nennen.

Von Monstern und Truhen in den Abgründen könnt ihr Abgrund-Juwelen erbeuten. Wie alle anderen Juwele können diese in Fassungen eures Fertigkeitenbaums eingesetzt werden und euch mächtige Boni verleihen. Jedoch verfügen sie, im Gegensatz zu anderen Juwelen, über eine Reihe exklusiver Eigenschaften und können sogar in Abgrund-Fassungen eurer Gegenstände eingesetzt werden! Diese Fassungen sind bei einzigartigen Abgrund-Gegenständen zu finden, sowie bei unserem neuen Basisgegenstand, dem Abgrund-Gürtel "Styx-Schlinge".

Die Abgrund-Liga beinhaltet 40 neue Herausforderungen. Sobald ihr 12 Herausforderungen abgeschlossen habt, erhaltet ihr den Abgrund-Helm. Bei 24 abgeschlossenen Herausforderungen erhaltet ihr die Abgrund-Flügel und bei 36 den Abgrund-Portaleffekt. Diese exklusiven Mikrotransaktionen können nur während dieser Liga ergattert werden.

Ab der 19. Herausforderung erhaltet ihr außerdem für jede drei weitere abgeschlossene Herausforderungen einen Teil der Abgrund-Trophäe, die ihr als Dekoration in eurem Versteck platzieren könnt. Die Trophäe bildet immer die Anzahl der Herausforderungen ab, die ihr während dieser Liga gemeistert habt."

Path of Exile 3.1.0: Krieg um den Atlas ( War for the Atlas ) sowie die Abgrund-Herausforderungsliga sind für PC veröffentlicht worden ( zum Change-Log ). "Ein uraltes Wesen, bekannt als der Älteste, untergräbt die Herrschaft des Schöpfers über den Atlas der Welten und verbreitet Angst und Schrecken", schreibt Grinding Gear Games. Die Entwickler versprechen 32 neue Karten (Endgame), neue Bossbegegnungen mit dem Ältesten und seinen vier Wächtern, eine weitere Quest und viele neue Gegenstände. Die Xbox One soll später im Dezember mit der Erweiterung versorgt werden.Mit Version 3.1.0 ist Path of Exile auf Deutsch, Französisch und Spanisch verfügbar. Zugleich soll es Europa-spezifische Bezahlmethoden geben.Letztes aktuelles Video: War for the Atlas Trailer