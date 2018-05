Path of Exile: Tencent investiert und kauft einen Großteil der Aktien von Grinding Gear Games - 4Players.de

Tencent, der chinesische Internet-Gigant, hat in Grinding Gear Games investiert und einen Großteil der Aktien des Entwicklers von Path of Exile übernommen. Tencent hatte in der Vergangenheit bereits als Publisher von Path of Exile im chinesischen Raum fungiert.Grinding Gear Games erklärt : "Tencent ist eines der größten Unternehmen in der Welt und gleichzeitig einer der größten Publisher für Computerspiele. Tencent besitzt bereits riesige Franchiseunternehmen wie League of Legends und Clash of Clans. Sie haben sich zudem den Ruf erarbeitet, dass sie die Design-Entscheidungen der Entwickler und Studios respektieren, in die sie investieren. Dadurch wird den Studios ein hohes Maß an Selbstständigkeit bei der Weiterentwicklung der Spiele ermöglicht. Wir wurden im Verlauf der letzten fünf Jahre von vielen potenziellen Käufern kontaktiert, hatten aber immer das Gefühl, dass sie das Spiel nicht verstanden haben oder dass sie andere Pläne hatten (beispielsweise sollten Nutzer sich ihren Diensten anschließen). Die Agenda von Tencent ist hingegen klar: Sie möchten uns die Ressourcen zur Verfügung stellen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen.""Wird Grinding Gear Games ein Teil von Tencent?Grinding Gear Games ist weiterhin ein eigenständig geführtes Unternehmen in Neuseeland. Sämtliche Entwickler arbeiten für Grinding Gear Games und sind keine Mitarbeiter von Tencent. Die Gründer (Chris, Jonathan und Erik) leiten weiterhin die Firma, wie bereits in den 11 Jahren zuvor. Künftig werden wir gegenüber Tencent finanzielle Berichterstattungspflichten haben, was jedoch nur minimale Auswirkungen auf unsere Philosophie und unsere Geschäftstätigkeit haben wird.Wird Tencent versuchen, das Spiel zu ändern?Nein. Wir haben mit den Geschäftsführern anderer Firmen gesprochen, in die Tencent bereits investiert hat und uns wurde versichert, dass Tencent nie versucht hat, sich in das Spieldesign oder den Betrieb außerhalb Chinas einzumischen. Wir behalten die volle Kontrolle über Path of Exile und werden nur Änderungen vornehmen, die wir für das Spiel als das Beste halten.Wird Path of Exile Pay-to-win?Nein. Wir werden keine Änderungen am Zahlungsmodell oder unseren internationalen Servern vornehmen. "Zur Zukunft des Action-Rollenspiels äußerten sich die Entwickler nur vage: "Noch mehr Path of Exile! Wir folgen unserem aktuellen Zeitplan von vier Veröffentlichungen pro Jahr, und wir haben bereits einige wirklich große Pläne für künftige Erweiterungen. Wenn euch gefällt, was wir bereits gemacht haben, werdet ihr lieben, woran wir als nächstes arbeiten. Neben zahlreichen 3.X-Erweiterungen im Jahr 2018 und 2019 haben wir gerade mit der Entwicklung von 4.0.0 begonnen und unser Plan sieht vor, dass die Beta dafür Anfang 2020 stattfinden soll."Letztes aktuelles Video: Incursion-Trailer und Entwickler-Einführung