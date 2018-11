Path of Exile: PS4-Version verschiebt sich ins nächste Jahr - 4Players.de

Auf der PS4 wird das Action-Rollenspiel Path of Exile nicht länger wie ursprünglich geplant im Dezember erscheinen. Stattdessen musste Grinding Gear Games in einem Beitrag im offiziellen Forum eine Verschiebung einräumen, so dass die Veröffentlichung auf der Sony-Konsole erst Anfang Februar 2019 erfolgt. Nach eigenen Angaben hat man schlicht den Zeitaufwand für den abschließenden Zertifizierungsprozess im voll gepackten Weihnachtsgeschäft unterschätzt. Die zusätzlich Zeit kommt dem Studio allerdings nicht ungelegen, denn so will man noch weiter Feintuning betreiben und vor allem die Bildrate optimieren.Letztes aktuelles Video: Betrayal Trailer