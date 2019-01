Path of Exile: Windows XP, Windows Vista und DirectX 9 werden bald nicht mehr unterstützt - 4Players.de

Mit dem Update 3.6.0, das im März 2019 für Path of Exile erscheinen wird, werden die Betriebssysteme Windows XP oder Windows Vista nicht mehr unterstützt. 0,1 Prozent der Spieler des Action-Rollenspiels nutzen aktuell diese beiden Betriebssysteme.Grinding Gear Games schreibt : "Microsoft, Steam und der Großteil aller weiteren Spielefirmen haben die Unterstützung für diese Betriebssysteme bereits eingestellt und unsere Pläne sehen dies ebenfalls vor, wodurch wir unsere technischen Ressourcen für andere, wichtigere Projekte einsetzen können. (...) Wir empfehlen diesen Spielern, auf eine sicherere Version von Windows umzusteigen, die aktiv von Microsoft unterstützt wird. (...) Da wir Windows XP und Vista bald nicht mehr unterstützen, werden wir ebenfalls den Support des DirectX 9-Rendering-Modus einstellen, da DirectX 11 von allen neueren Versionen von Windows unterstützt wird und deutlich schneller ist. Die Tatsache, dass wir nicht mehr zwei Versionen von DirectX unterstützen müssen, ermöglicht es uns, einen Großteil unseres Codes zu vereinfachen und damit viele Abläufe zu beschleunigen."Die Entwickler werden aber weiterhin einen 32-Bit-Client für die Nutzer von 32-Bit-Versionen von Windows anbieten. Allerdings wird grundsätzlich die Nutzung des 64-Bit-Clients empfohlen.Die Einstellung der DirectX-9-Version wird folgendermaßen erklärt: "Aus unserer Sicht haben sich die meisten Nutzer der DirectX 9-Version von Path of Exile nicht aus dem Grund dafür entschieden, dass ihr Betriebssystem nicht DirectX 11 unterstützt, sondern da dieser ältere Rendering-Modus das Deaktivieren von Schatten ermöglicht. Die Spielumgebungen in Path of Exile werden basierend auf ihren Schatten entwickelt. Über die Jahre wurden Schatten ein immer wichtiger Bestandteil unserer Umgebungen, sodass ein Spiel ohne Schatten mittlerweile zu stark von der Spielerfahrung abweicht, die Path of Exile verkörpern soll. Aus diesem Grund haben wir sichergestellt, dass der neue Rendering-Modus Schatten schnell verarbeiten kann. Die DirectX 11-Version (mit Schatten) hat eine weitaus bessere Performance als die DirectX 9-Version, bei der die Schatten deaktiviert sind. Diese Änderungen ermöglichen es zum einen, dass Spieler auf den Spielclient mit der besseren Performance umsteigen, und zum anderen, dass wir einen bedeutenden Anteil unserer technischen Ressourcen für andere Projekte einsetzen können."Letztes aktuelles Video: Betrayal Trailer