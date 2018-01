Aktualisierung vom 11. Januar 2018 , 15:35 Uhr:









Aktualisierung vom 11. Januar 2018 , 15:00 Uhr:







Aktualisierung vom 11. Januar 2018 , 14:00 Uhr:

Ursprngliche Nachricht vom 11. Januar 2018, 11:17 Uhr:

Bandai Namco hat soeben besttigt, dass Dark Souls: Remastered fr PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Auf allen Plattformen soll die Remaster Edition am 25. Mai 2018 erscheinen."Die vielfltige Welt von Dark Souls wird dabei in hochskalierter 4K-Auflsung mit 60 FPS auf der PlayStation 4, Xbox One X oder dem PC via Steam prsentiert. Die Nintendo Switch-Version wird eine 1080p Auflsung bei 30FPS im TV-Modus bieten. Spieler haben die Mglichkeit, durch zahlreiche Waffen, Rstungen und magische Sprche, ihre Charaktere auszubauen und ihrem individuellen Spielstil anzupassen. In der Welt von Dark Souls: Remastered gibt es neun online Pakte zu entdecken, welche die Interaktionen zwischen den Spielern frdern werden. Kooperation oder Konfrontation, Untersttzung oder Verrat – fr welche Allianz sich Spieler entscheiden, bleibt ganz ihnen berlassen. Bis zu sechs Spieler knnen online miteinander spielen, um sich in der Kampagne zu untersttzen oder zu bekmpfen."Bei der Mini-Ausgabe von Nintendo Direct ist die Entwickung von Dark Souls Remastered offiziell angekndigt worden. Eine hhere Auflsung und eine bessere Bildwiederholrate werden versprochen. Die Erweiterung "Artorias of the Abyss" ist ebenfalls enthalten. Der Erscheinungstermin ist der 25. Mai 2018. Ob der Remaster auch auf anderen Plattformen erscheinen wird, steht noch nicht fest.Die Hinweise verdichten sich. Laut Kotaku knnte Dark Souls im Rahmen einer "Nintendo Direct Mini" heute fr Switch angekndigt werden. Mglich auch, dass die komplette Reihe fr Nintendos Konsole umgesetzt wird. Hier die Spekulationen zu Teams und Inhalten:"These ports are being handled by a separate company from the Switch port, and will feature rebuilt lighting and SFX based onDark Souls 3, as well as upscaled textures. One change we've been made aware of is that multiplayer will be expanded to support six concurrent players, which makes sense if the goal is to get Dark Souls' covenant system working a little more smoothly."Und wieder brodelt es in der Gerchtekche : In Japan ist der Twitter-User "bdsassy" nach eigenen Angaben auf eine Vorbestellinformation bei einem Einzelhndler gestoen. Demnach soll Dark Souls Remastered am 24. Mai 2018 in Japan fr PlayStation 4 erscheinen und 4.800 Yen kosten (ca. 36 Euro). Bei welchem Hndler diese Vorbestellinformation entdeckt wurde, ist unklar. Der Remaster von Dark Souls wurde bereits im Rahmen des Nintendo-Direct-Leaks erwhnt, wobei die Ankndigung der groen Direct-Ausgabe weiterhin auf sich warten lsst.Weder Bandai Namco Entertainment (Publisher) noch From Software (Entwickler) haben Dark Souls Remastered bisher offiziell angekndigt. Dark Souls erschien 2011 fr PlayStation 3 und Xbox 360. Die PC-Umsetzung (Prepare to Die Edition) folgte im August 2012.Letztes aktuelles Video: Prepare to Die Edition Launch-Trailer