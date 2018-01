Dark Souls: Remastered: 50%-Rabatt für Besitzer der Prepare to Die Edition auf PC; "Trilogy Box" für Japan

Besitzer der PC-Version von Dark Souls (Prepare to Die Edition) bei Steam werden laut Bandai Namco Entertainment USA einen 50%-Rabatt-Gutschein auf den Kaufpreis von Dark Souls: Remastered erhalten ( Quelle ). Das Upgrade auf die Remaster Edition wird somit ungefähr 20 Euro kosten.In Japan wird außerdem eine "Dark Souls Trilogy Box" für PlayStation 4 zum stolzen Preis von 49.800 Yen erscheinen (ca. 370 Euro). Die Sammler-Edition wird Dark Souls Remastered, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, Dark Souls 3: The Fire Fades Edition und alle verfügbaren Erweiterungen umfassen. Außerdem enthalten sind sechs Soundtrack-CDs (je zwei pro Spiel), zehn gerahmte Kunstdrucke mit Artworks, drei Bücher, in denen die Gegenstände der Spiele beschrieben werden und eine Buchstütze mit Charakter-Modell und Schwert. Die "Dark Souls Trilogy Box" ist bisher ausschließlich für Japan angekündigt worden.Letztes aktuelles Video: Remastered