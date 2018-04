Dark Souls: Remastered: Eindrücke von der PlayStation 4 Pro und Vergleich mit der Xbox-360-Version - 4Players.de

Digital Foundry hat einen Blick auf eine unfertige Vorab-Version von Dark Souls Remastered geworfen und die PS4-Pro-Fassung mit dem ursprünglichen Spiel auf der Xbox 360 verglichen. Das Fazit ist, dass Dark Souls Remastered gut sei, solange man kein Remake-Projekt wie Shadow of the Colossus erwarten würde. Die grafischen Optimierungen mögen klein sein, aber sie sind zahlreich - gerade in den Bereichen Auflösung, Texturen und Beleuchtung.Auf der PS4 Pro läuft es in 1800p mit 60 fps. Native 4K-Auflösung auf der Xbox One X sei somit möglich. Die größte Verbesserung sei hingegen die Anhebung der Bildwiederholrate, wodurch das Kampfgeschehen geschmeidiger und reaktiver wirkt. Auch das ungleichmäßige "Framepacing" ( Erklärung ), das bei vielen 30-fps-Titeln von From Software auftrat, stieß Digital Foundry bei Dark Souls Remastered nicht negativ auf. Es fühlte sich "alles wunderbar flüssig an", heißt es. Die finale Version müsste aber noch beweisen, dass die Bildwiederholrate stabil bleibt.Letztes aktuelles Video: Remastered