Dark Souls: Remaster bekommt keine neuen Inhalte - 4Players.de

Wer gehofft hat, Bandai Namco Entertainment würde dem Remaster von Dark Souls neben der visuellen Schönheitskur auch weitere Inhalte bescheren, kann sich wieder von diesem Gedanken verabschieden: Eine vertrauliche Quelle, die dem Projekt offenbar sehr nahe steht, hat gegenüber von Kotaku klargestellt, dass die Entwickler inhaltlich nahezu keine Änderungen vornehmen und man sich bei der Neuauflage primär auf das grafische Update mit neuen Assets konzentriert.Aufgrund der Erhöhung der Spielzahl von vier auf sechs gibt es allerdings die eine oder andere Anpassung im Mehrspielermodus: So ist der Gegenständ "Dried Finger" deutlich früher erhältlich. Außerdem nutzt man das Passwort-Matching und die Level-Synchronsation der Teilnehmer - also Technologien, die bei Dark Souls 3 zum Einsatz kamen. In der Solo-Kampagne wird es im Remaster möglich sein, mehrere Verbrauchsgegenstände in einem Rutsch zu nutzen anstatt alle mühsam nacheinander zu konsumieren. Auch soll es eine neue Feuerstelle geben, die sich in der Nähe des Schmieds Vamos in den Katakomben befinden soll.Ursprünglich waren wohl mehr Änderungen vorgesehen, zu denen bereits Prototypen existiert haben sollen. Allerdings wurden die Ideen wieder verworfen und bereits eingebaute Neuerungen wieder aus früheren Entwickler-Versionen entfernt, da man sich dazu entschlossen hatte, die Neuauflage inhaltlich so nah wie möglich am Original von From Software zu belassen.Letztes aktuelles Video: Remastered