Dark Souls: Remastered: Umsetzung für Nintendo Switch verschiebt sich - 4Players.de

Die Veröffentlichung von Dark Souls Remastered für Nintendo Switch verschiebt sich auf "Sommer 2018", dies hat Bandai Namco Entertainment Europe soeben bestätigt. In diesem Zeitrahmen wird auch das amiibo (Solaire von Astora) erscheinen. Gründe für die Termin-Verlegung wurden nicht genannt.Die anderen Versionen sind von der Verschiebung nicht betroffen. Für PC, PlayStation 4 und Xbox One wird Dark Souls Remastered pünktlich am 25. Mai 2018 zur Verfügung stehen."Die vielfältige Welt von Dark Souls wird dabei in hochskalierter 4K-Auflösung mit 60 FPS auf der PlayStation 4 Pro, Xbox One X oder dem PC via Steam präsentiert. Die Nintendo Switch-Version wird eine 1080p Auflösung bei 30FPS im TV-Modus bieten."Letztes aktuelles Video: Remastered