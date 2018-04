Dark Souls: Remastered: Besitzer der Prepare to Die Edition erhalten einen Treuerabatt; neuer Trailer - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat bestätigt, dass Besitzer der Dark Souls: Prepare to Die Edition einen "Treuerabatt" von 50 Rabatt beim Kauf von Dark Souls: Remastered erhalten werden. Die PC-Version (Steam) der Dark Souls: Prepare To Die Edition kann nur noch bis zum 9. Mai 2018 gekauft werden. Spieler, die das Spiel bereits besitzen, können die Edition jedoch weiterhin spielen. Die Rabatt-Angabe wurde bereits bei der Ankündigung von Dark Souls: Remastered gemacht, später aber wieder zurückgenommen ( wir berichteten ).Dark Souls: Remastered wird am 25. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein (Preis: 39,99 Euro). Die Switch-Version wird im Spätsommer erscheinen. Das Spiel kann fortan digital vorbestellt werden. Vorbesteller der PS4-Version erhalten ein exklusives PS4-Thema. Xbox-One-Vorbesteller erhalten eine Pre-Load-Möglichkeit."Die vielfältige Welt von Dark Souls wird dabei in hochskalierter 4K-Auflösung mit 60 FPS auf der PlayStation 4 Pro, Xbox One X oder dem PC via Steam präsentiert. Die Nintendo Switch-Version wird eine 1080p Auflösung bei 30FPS im TV-Modus bieten."Letztes aktuelles Video: Remastered Pre-Order Trailer