Dark Souls: Remastered: Netzwerktest hat auf PlayStation 4 und Xbox One begonnen - 4Players.de

Der Netzwerktest von Dark Souls: Remastered hat auf PlayStation 4 und Xbox One begonnen. Am heutigen 11. Mai und am 12. Mai können sich die Spieler, die im Vorfeld den Testclient runtergeladen haben, zwischen 18:00 Uhr und 23:59 Uhr einloggen. Der Testclient konnte nur zwischen dem 2. Mai und dem 8. Mai runtergeladen werden. Die Qualität des Testclients soll nicht der Qualität und Performance des finalen Spiels entsprechen. Bugs und Probleme können hier gemeldet werden.Die Entwickler wollen sämtliche Online-Features (inkl. Multiplayer für sechs Spieler) testen. Man wird in "Undead Parish" (E3 2011 Demo) unterwegs sein. "Durch diesen Netzwerktest soll sichergestellt werden, dass die Onlinefunktionen des Spiels am Erscheinungstag funktionieren."Dark Souls: Remastered erscheint am 25. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Nintendo-Switch-Version folgt "im Sommer". Ein Switch-Netzwerktest soll später stattfinden.Letztes aktuelles Video: Remastered Pre-Order Trailer