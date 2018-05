Dark Souls: Remastered: Launch-Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen - 4Players.de

Dark Souls: Remastered wird am kommenden Freitag (25. Mai 2018) für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 39,99 Euro). Die Switch-Version und das amiibo (Solaire von Astora) werden im Spätsommer folgen. Um auf den anstehenden Verkaufsstart einzustimmen, haben From Software und Bandai Namco Entertainment den folgenden Launch-Trailer veröffentlicht (Laufzeit: ca. 3 Minuten). Unser Test befindet sich bereits in Arbeit."Die vielfältige Welt von Dark Souls wird dabei in hochskalierter 4K-Auflösung mit 60 FPS auf der PlayStation 4 Pro, Xbox One X oder dem PC via Steam präsentiert. Die Nintendo Switch-Version wird eine 1080p Auflösung bei 30FPS im TV-Modus bieten. (...) In der Welt von Dark Souls: Remastered gibt es neun online Pakte zu entdecken, welche die Interaktionen zwischen den Spielern fördern werden. Kooperation oder Konfrontation, Unterstützung oder Verrat – für welche Allianz sich Spieler entscheiden, bleibt ganz ihnen überlassen. Bis zu sechs Spieler können online miteinander spielen, um sich in der Kampagne zu unterstützen oder zu bekämpfen."Letztes aktuelles Video: Remastered Launch-Trailer