Dark Souls: Remastered: Trailer zu den Verbesserungen - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe versucht im folgenden Trailer die grafischen bzw. technischen Verbesserungen von Dark Souls: Remastered mit dem Original Dark Souls zu vergleichen. Der Publisher hebt dabei die Verbesserungen bei der Beleuchtung (Licht und Schatten), die Partikeleffekte, die hochskalierte Grafik (bis 4K), 60 Bilder pro Sekunde und die überarbeiteten Soundeffekte hervor.Letztes aktuelles Video: Remastered EnhancementsUnseren Test findet von Dark Souls: Remastered findet ihr hier : "Mit Demon's Souls wurde im Jahr 2009 eine Tür auf der PlayStation 3 geöffnet, hinter der sich etwas Besonderes verbarg. Damals gingen nur wenige Abenteurer hindurch, aber sie waren begeistert und erzählten davon. Egal ob Spielwelt, Atmosphäre, Kampfsystem oder Online-Modus - alles war irgendwie anders, alle wollten mehr davon. Zwei Jahre später öffnete From Software eine Pforte und mit Dark Souls wurde aus der Nische eine neue Spielart, die viele andere Titel bis heute prägt. Dieses monumentale Abenteuer erscheint jetzt neu aufgelegt inklusive der Erweiterung "Artorias of the Abyss" für PC, PS4, One sowie etwas später für Switch."